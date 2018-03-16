Через "врезку" в нефтепроводы компании "ПрикарпатЗападтранс" и "Дружба" ОПГ украла 163 тонны дизтоплива

Правоохранители Волынской области при содействии охранной организации в ходе проведения комплекса следственных (розыскных) действий, в том числе негласных, разоблачили межрегиональную организованную вооруженную группу в составе 25 человек, которые специализировались на кражах нефтепродуктов в отдельно крупных размерах на территории Волынской и Львовской областей.

"Используя в качестве средств и орудий совершения преступлений дорогостоящую спецтехнику и оборудование, многочисленный транспорт, средства связи, умышленно приспособленные помещения правонарушители осуществили несанкционированное вмешательство, так называемую "врезку" в магистральный нефтепровод компании "ПрикарпатЗападтранс", откуда в течение последних трех недель похитили 163 тонны дизельного топлива, причинив убыток на общую сумму 4 млн. 140 тыс. грн", - написала в четверг вечером в своей странице в "Фейсбук" пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Успешно совершив эту кражу, пишет Л.Сарган, 14 марта группа расширила свою противоправную деятельность и с целью завладения нефтепродуктами на территории Львовской области осуществляла "врезку" в крупнейшую в международную систему магистральных нефтепроводов "Дружба". На этом этапе преступная деятельность группы была приостановлена.

Всего в операции по разоблачению правонарушителей в течение 14-15 марта было одновременно привлечено 120 правоохранителей - прокуроров, оперативников и следователей, проведено 42 обыска, обнаружено и изъято 3 единицы оружия, в том числе автомат и пулемет, похищенное топливо в объеме 60 тонн, наличные средства, драгоценности, задержаны 15 человек.

"Предварительно действия злоумышленников квалифицированы как совершенные организованной группой кражи в отдельно крупных размерах и повреждения магистральных нефтепроводов (уголовные правонарушения, предусмотренные ч.5 ст.185, ч.3 ст.292 УК Украины). Продолжаются неотложные следственные действия", - добавила пресс-секретарь генпрокурора.