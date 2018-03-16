Появились очередные подтверждения катастрофической разрухи, которая настигла Крым после аннексии, пишет со ссылкой на .

Так, в сети были опубликованы фотографии, на которых сняты медицинские учреждения аннексированного полуострова.

На фото можно увидеть, что родильный дом в Керчи, городская больница в Бахчисарае и инфекционная больница в Ялте находятся в ужасном запущенном состоянии.

Так, в роддоме в Керчи нет ни горячей, ни холодной воды. Состояние оборудования медучреждения оставляет желать лучшего, а ремонта не было очень давно. Кроме того, на фото видно, что в медучреждении не заботятся о санитарии, ведь на постельном белье виднеются огромные пятна.

“Керчь, роддом, еще деталька уюта. Трамп беспощадный … Нет, говорит, Вова … Родильный дом в Керчи? Даже не проси! Не позволим ни ремонта, ни оборудования, ни воды”, – указано в подписи к фото.

А в городской больнице Бахчисарая грибок на стенах почти полностью уничтожил древний ремонт.

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