В NASA рассказали о результатах последних наблюдений за карликовой планетой Церерой и заявили, что указанный объект – не просто кусок породы, а «живая» планета, на которой протекают сложные геологические процессы с участием воды.

«Изменения в положении Цереры относительно Солнца приводят к тому, что лед начинает таять в приповерхностных слоях почвы и превращаться в пар. Он постепенно осаждается на стенках кратеров, в результате чего количество «чистого» льда в них увеличивается. Все это говорит о том, что Церера является геологически и химически «живой» карликовой планетой», – говорит Андреа Рапони из Института астрофизики и планетологии в Риме.

В кратерах планеты присутствуют белые пятна, которые оказались водяным льдом, а также залежами соды и других солей. Последнее указывает на то, что вода не просто испаряется и конденсируется, а участвует в геологических процессах. Кроме того, наличие поверхностного слоя воды говорит о том, что образовался он относительно недавно. В противном случае солнечные ветры выбили бы молекулы воды.

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