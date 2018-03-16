CME намерена купить оператора электронных платформ для торговли облигациями и валютами NEX

CME Group, крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж, намерена приобрести британскую компанию NEX Group, управляющую электронными платформами для торговли облигациями и валютами.

NEX сообщила, что получила предварительное предложение о покупке CME.

В пресс-релизе NEX отмечается, что переговоры между двумя компаниями находятся на предварительной стадии, и уверенности в том, что дело пойдет дальше предварительного предложения, нет.

Согласно правилам Лондонской фондовой биржи (LSE), CME необходимо сделать официальное предложение о покупке NEX до 12 апреля 2018 года.

CME, как оператор фьючерсных бирж, предлагает возможности торговли фьючерсами на широкий круг активов - от нефти и золота, до фондовых индексов. Покупка NEX, капитализация которой составляет порядка 2,55 млрд фунтов стерлингов ($3,55 млрд), позволит CME расширить присутствие на рынках, являющихся основой для некоторых из торгующихся на CME фьючерсных контрактов.

NEX владеет одной из крупнейших электронных платформ для торговли казначейскими облигациями США, тогда как CME доминирует на рынке фьючерсов на процентные ставки, привязанные к ценам госбумаг. CME также развивает операции в сфере фьючерсов на валютные пары.

Ранее NEX, возглавляемая Майклом Спенсером, была известна как ICAP Plc и являлась ведущим мировым брокером межбанковских транзакций. В 2016 году компания продала глобальный голосовой брокерский бизнес своему конкуренту - Tullett Prebon Plc, и взяла новое имя.

В случае, если сделка между CME и NEX состоится, она станет одной из крупнейшей для биржевых операторов за последние годы, пишет газета The Wall Street Journal. В прошлом году Cboe Holdings Inc. завершила покупку оператора фондовых бирж Bats Global Markets в рамках сделки объемом $3,4 млрд.