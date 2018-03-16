Но это не означает, что мы должны скатиться в новую холодную войну.

Times публикует статью аналитика Эдварда Лукаса, в которой тот пишет, что хотя Владимир Путин человек и непьющий, ему, может быть, сейчас хочется открыть бутылку шампанского, информирует svodka.net.

У себя дома он держит рычаги власти прочнее, чем никогда. За рубежом его соперники выглядят слабее, чем никогда.

Химическое набег на Великобританию принесло замечательные результаты, подчеркнув раскол и слабость в рядах стран Запада.

Теперь Владимир Путин может рассчитывать свои следующие шаги, будучи в полной уверенности, что авторитет Запада полностью рушится.

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Не только Великобритания, но и все международное общество не смогло по настоящему ответить на беззастенчивое набег в Солсбери.

Результат этого бездействия особенно опасен для небольших стран у российской границы, которые зависят от принципа коллективной безопасности.

Что произойдет, если Кремль вслед за нападением в Солсбери совершит нечто подобное в одной из стран Балтии? Если судить по тому, что произошло за последние несколько дней, Запад ответит лишь осуждениями и громкими заявлениями.

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Да, авантюры за рубежом не разрешат проблем, стоящих перед Россией. Но они служат сразу двум целям.

Они отвлекают внимание населения России от насущных проблем, а также ослабляют возможность других стран удерживать кремлевских коррупционеров.

Цель Путина — не разрушить весь Запад, а ослабить его настолько, чтобы он не представлял собой угрозу режиму в России.

Страны Запада теперь лишь с трудом могут защитить себя от России.

Кремль приближается к победе в новой холодной войне еще до того, как она и в самом деле началась, пишет Эдвард Лукас в Times.

Guardian публикует статью лидера оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбина, в которой тот пишет, что в Великобритании нет ни одного человека, который не был бы глубоко возмущен ужасным нападением на Сергея Скрипаля.

«Использование боевого нервно-паралитического вещества на улицах британского города хуже безответственного варварства.

Теперь наша полиция и спецслужбы должны провести самое тщательное расследование этого инцидента», — пишет он.

Премьер-министр Тереза Мэй была права, заявив в понедельник о двух возможных вариантах нападения в Солсбери, учитывая тот факт, что нервно-паралитическое вещество было произведено в России.

Либо это было преступление, совершенное российским государством, или же это государство более не в состоянии контролировать места хранения подобных веществ.

В последнем случае нельзя исключать возможность того, что российские мафиозные группировки смогли установить свое присутствие в Великобритании.

Наш ответ, пишет Джереми Корбин, должен быть решительным и пропорциональным.

Но это не означает, продолжает руководитель лейбористов, что мы должны скатиться в новую холодную войну.

Вместо этого Великобритания должна использовать свои собственные законы и усиливать свои ценности. И мы должны проводить внешнюю политику, снижающую уровень напряжения в международных отношениях.

Наша способность ответить на грубые нарушения международных норм со стороны России ограничена цунами незаконно нажитых денег российских олигархов (как сторонников, так и противников российского правительства), которые те за последние два десятилетия отмывают в Лондоне.

Мы должны перестать предоставлять услуги клановому российскому капитализму и коррумпированным миллиардерам, которые хранят свои деньги в Лондоне.

Но на данный момент нам следует узнать личности тех, кто совершил набег в Солсбери, и призвать их к ответственности.

И лишь при помощи международного сотрудничества мы сможем быть уверены, что подобное шокирующее преступление больше не повторится, пишет Джереми Корбин в Guardian.

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