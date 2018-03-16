Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что полуостров до аннексии Россией был «заброшенной территорией». Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности, где обсуждалась ситуации в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ, передает Гордон.

«Можно сколько угодно говорить об оккупации Крыма, но ее просто нет», – заявил российский представитель.

По его словам, в данной ситуации дискуссия ведется не о Крыме, а о России, потому что «это тенденция последних дней». Выступающих перед ним Полянский назвал «диванными дипломатами» – «это люди, которые не знают, что происходит, но становятся экспертами».

«Особенно цинична забота о крымчанах властями нынешней Украины. Правовой беспредел творится на всей территории Украины, инакомыслие преследуется. Русофобию пытаются сделать официальной идеологией», – заявил российский дипломат

По его словам, украинские власти сами подтолкнули крымчан к тому, чтобы избавиться от украинского гражданства.

«Крым в составе Украины был заброшенной территорией», – подчеркнул представитель России. Он уверяет, что за четыре года на полуострове произошел «значительный скачок вперед»: поднялись зарплаты и пенсии, снизилась преступность, почти закончено строительство Крымского моста.

Он также отметил, что жители полуострова довольны решением земельного вопроса, который раньше был осложнен «постоянными самозахватами».

«Мы стали защитой и сохранили жизнь 2,5 млн человек», – убежден Полянский.

Он считает, что теперь жители Крыма могут жить и развиваться «так, как они хотят», и говорить на любом языке.

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