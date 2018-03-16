Экономисты ждут более быстрого повышения ставки ФРС - опрос WSJ

Большинство экономистов Уолл-стрит ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) в этом году будет быстрее повышать краткосрочные процентные ставки, чтобы удержать инфляцию под контролем, свидетельствуют результаты мартовского опроса The Wall Street Journal.

Они ожидают, что к концу года среднее значение ставки по федеральным кредитным средствам составит 2,25%. В феврале прогноз равнялся 2,21%, в январе - 2,17%.

Респонденты разделились на два больших лагеря - первые ждут трех повышений ставки ФРС в 2018 году, вторые - четырех. В 2019 году экономисты прогнозируют в среднем два подъема стоимости кредитования.

В декабрьском официальном прогнозе Федрезерва фигурировали три повышения ставки в этом году и два в следующем. Эти оценки будут обновлены после заседания 20-21 марта.

"Устойчивый рост и более высокая инфляция позволят ФРС нормализовать денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидалось", - заявил главный экономист BBVA Compass по США Натаниэль Карп.

В декабре американский ЦБ повысил ключевую ставку на четверть процентного пункта, до диапазона 1,25-1,50%, и в марте почти все респонденты (кроме одного) ожидают еще одного такого же повышения.

Вместе с тем экономисты обеспокоены влиянием импортных пошлин на темпы роста и занятость. По их оценкам, занятость в США пострадает не слишком сильно из-за введения ввозных пошлин на сталь и алюминий, но экономика в целом может понести серьезный убыток в результате внешнеторговых споров. Доля участников опроса, которые считают, что сейчас преобладают понижательные риски для макроэкономических прогнозов по США, превысила 50% по сравнению с 30% в феврале и достигла максимума с сентября.

"В начале года всё выглядело лучше, но политика должна была вмешаться и всё испортить", - считает экономист Scotiabank Дерек Холт.

Средний прогноз роста ВВП США в 2018 году составляет 2,9%. В IV квартале 2017 года американский ВВП увеличился на 2,5% в пересчете на годовые темпы, что существенно больше среднегодового уровня после рецессии - 1,9%. Вероятность новой рецессии в ближайшие 12 месяцев оценивается только в 14%.

Безработица, вероятно, снизится с 4,1% в феврале до 3,9% к середине года и 3,7% к концу 2018 года, считают экономисты.

Кроме того, участники опроса последовательно поднимают прогнозы инфляции на фоне усиления роста экономики. В марте экономисты прогнозировали ускорение инфляции до 2,1% в IV квартале 2018 года и стабилизацию около этого уровня в дальнейшем. Если использовать предпочитаемый Федрезервом индикатор инфляции (PCE), в январе рост потребительских цен составил 1,7%. Инфляция не дотягивала до целевых 2% годовых практически все время в последние пять лет.

Экономисты Уолл-стрит считают, что в долгосрочной перспективе процентные ставки стабилизируются на уровне 3,03% (в январе - 2,85%), что выше прогнозов Федрезерва (2,75%).

В опросе WSJ, проводившемся с 9 по 13 марта, приняли участие 59 экономистов.