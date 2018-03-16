ФИФА пребывает в состоянии паники из-за того, что все чаще звучат призывы бойкотировать чемпионат мира на РФ, пишет испанское спортивное издание AS, передает НВ.

«Организация держит официальное молчание, но частным образом некоторые из ее лидеров признают, что отравление полковника Скрипаля стало последней каплей, переполнившей чашу. Напряженность достигла предела», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, президенту организации Джанни Инфантино далеко не безразлично, что происходит, несмотря на то что он это скрывает.

«В организации не рассчитывают на улучшение ситуации, а наоборот полагают, что враждебные настроения к России со стороны мира усилятся. А это ставит под угрозу ЧМ-2018», – пишет газета.

14 марта, стало известно, что британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году на Россию в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что министры ее кабинета могут отказаться от посещения ЧМ-2018.

Как отмечает AS, кроме дела Скрипаля, к списку конфликтов вокруг Москвы еще входят войны в Украине и Сирии, аннексия Крыма, а также допинг русских мельдонистов.

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