"Восьмой класс". Вышел трейлер фильма комика Бо Бернема. Видео
16.03.2018 10:46
Опубликовали трейлер картины "Восьмой класс". Видео разместили на
канале A24 в YouTube. Это режиссерский дебют американского комика
Бо Бернема. Лента рассказывает о жизни стеснительной 13-летней
Кайлы, роль которой исполнила Элси Фишер. Девочка пытается стать
более коммуникабельной. Она увлекается селфи, бьюти-блогерами и
учится делать макияж. Фильм выйдет в прокат 13 июля 2018 года. Этот
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героиня пытается стать более раскрепощенной Скриншот: A24 / YouTube
видео Видео: A24
/ YouTube