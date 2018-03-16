Пол Робертс о главной ошибке русских



Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Русские испытывают серьезные трудности с оценкой своего западного врага и даже с пониманием того, что у России есть враг, который стремится уничтожить Россию.

Приходило ли в голову кому-то в России, что это очень странно, когда Соединенное королевство — страна, не имеющая никакой военной значимости, страна, которая может быть полностью и навсегда уничтожена Россией за несколько минут, — стала бы стряпать фальшивые обвинения против российских властей, публично предъявлять эти обвинения, не предъявляя вообще никаких доказательств, выносить эти необоснованные обвинения на трибуну ООН, предъявлять России ультиматум, выдворять дипломатов и захватывать российскую собственность на основании простых обвинений? И все это — при отказе в предоставлении хотя каких-то доказательств и в сотрудничестве с Россией в расследовании обвинений, как того требует закон?

Русские — власти, СМИ и молодое поколение, мозги которого промыты американской пропагандой и финансируемыми Вашингтоном неправительственными организациями, которым российские власти разрешают вести операции против самих себя в России, кажется, думают, что многочисленные обвинения и угрозы, выдвигаемые против России — своего рода ошибка, которую можно исправить, прибегая к доказательствам и праву. Похоже, что после всех этих лет русские все еще не понимают, что Вашингтон и его вассалы ни в малейшей степени не заинтересованы ни в фактах, ни в праве.

В ООН российский посол — в ответ на лишенные доказательств обвинения британского премьер-министра в том, что российские власти применили боевое нервнопаралитическое вещество в попытке убить двух человек, сидевших на лавочке в английском парке — пустился в разного рода легалистские увещевания, включая требование сотрудничества с Россией в исследовании вещественных улик с тем, чтобы установить, что обвинения Британии являются нарушением закона и не подкреплены никакими доказательствами.

Ну, с какой стати русские думают, будто британскому правительству есть хотя какое-то дело до права или доказательств? Неужели мозги у русских действительно настолько промыты, чтобы так думать о Западе?

Британское правительство Тони Блэра сотрудничало с режимом Джорджа Буша-сына в распространении лжи о том, что у Садама Хусейна в Ираке имеется «оружие массового уничтожения». Эту ложь использовали для того, чтобы организовать набег в Ирак и уничтожить эту страну, а затем погрузить ее в состояние хаоса на последующие 15 лет.

Британское правительство также поддерживало ложь про Каддафи в Ливии и принимало участие в свержении ливийского правительства. Британское правительство также поддерживало ложь о том, что у Ирана имеется программа создания ядерного оружия. Ничему этому никогда не было никаких доказательств. Но к доказательствам никогда и не было никакого интереса. Задействована была повестка дня, а повестка дня от доказательств и не зависит.

И хотя британский парламент проголосовал против британского участия в планируемой Обамой интервенции в Сирию, нынешнее британское правительство поддерживает ложь о том, что Асад применяет химическое оружие «против собственного народа».

К настоящему моменту можно было бы подумать, что русские — и власти, и СМИ, и общественность — поняли: все, на что способен Запад, так это врать. Цель этой лжи — демонизировать Россию и обосновать военное набег на Россию.

Но почему русские не воспринимают это письмо. Русские думают, что все это какая-то ошибка, что факты и правовые процессы, а также дипломатия смогут все прояснить. «Пожалуйста, послушайте нас! Мы можем прояснить все недоразумения!»

Будто Западу до того есть хотя какое-то дело! Вашингтону нужны «недоразумения»! именно потому Вашингтон и создает их!

Неспособность русских понять Запад, глупое желание присоединиться к Западу являются причиной того, что Третья мировая война становится все ближе и ближе.

А что если бы, вместо того, чтобы ссылаться на правовые процессы и законы, ими управляющие, которым британский премьер отказывается следовать, публично обвиняя Россию без предоставления каких-либо доказательств, российский посол в ООН просто сказал бы: «Если Соединенное Королевство и будет существовать завтра, то это будет только благодаря снисходительности, терпимости и воздержанности российских властей»?

Полагаясь на право, до которого ни одной западной стране и дела нет, российский посол позволил французской марионетке Вашингтона и другим европейским марионеткам Вашингтона сказать, что они поддерживают обвинения Британии против России, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств. Возможно, все-таки, русские заметили, что ни одно из этих правительств Европы и не потребовали каких-либо доказательств того, что на России лежит хотя какая-то ответственность. Все, что требовалось, так это только обвинение.

В исключительном, незаменимом Западном мире, управляемом Вашингтоном, одно только обвинение уже является доказательством лживости России. Когда руководитель Лейбористской партии Британии Джереми Корбин спросил премьер-министра Мэй, имеется ли у нее хотя какое-то реальное доказательство того, что Россия пыталась убить британского двойного агента, его заорали не только не только коррумпированные консерваторы, но и члены той самой Лейбористской партии, которую он возглавляет. Какие еще доказательства нужны России, чтобы понять, что факты для Запада совершенно не важны?

Проснется ли Россия? Или ее сумасбродное желание стать частью Запада сделало русских неготовыми к ядерному удару со стороны Вашингтона? А этот удар грядет!

А что если бы российские власти просто сказали бы Вашингтону: «Если вы или ваши наемники-террористы нападут на сирийские правительственные силы, то мы уничтожим ваше присутствие на Ближнем Востоке! И Израиль - тоже»?

Что сделали бы британцы и Вашингтон, кроме как намочили бы в штаны? Да они бы точно усвоили письмо и решили бы, что мир гораздо лучше.

Российские власти просто не понимают, что Вашингтон считает призывы России к дипломатии, к праву, к фактам, к доказательствам как знаки крайней слабости и отсутствия уверенности. Вашингтону и его марионеточным государствам и не требуется никаких фактов. У них есть повестка дня. А призывая к фактам, русские показываю свою слабость.

Демонстрация русскими слабости поощряет Вашингтон на агрессию. Превышает ли стремление России стать частью Запада ее стремление к национальному выживанию?

Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, прежний заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-стрит-джорнел», журнала «Businessweek» и информационного агентства «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

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Перевод Сергея Духанова.

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