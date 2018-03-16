|Пособница террористов: Савченко внесли в базу «Миротворца»
|16.03.2018 10:50
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Народного депутата Украины Надежду Савченко внесли в базу сайта «Миротворец», передает издание Новости Донбасса.
В разделе «Чистилище» о народном депутате указано, что она – «изменник родины» и «пособник террористов».
Авторы публикации обвиняют ее в «подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций», а также в «подготовке государственного переворота».
Эти обвинения опираются на заявление генерального прокурора Юрия Луценко, который ранее сказал, что имеет неопровержимые доказательства причастности Савченко к подготовке государственного переворота.
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