|Официальный курс гривны установлен на уровне 26,23 грн/доллар
|25.06.2018 05:40
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,23 грн/долл., передает со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 июня установлены на таком уровне:
26.238901 грн за доллар;
30.563072 грн за евро;
0.414910 грн за российский рубль;
34.864278 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 июня курс всех валют - остался неизменным.
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