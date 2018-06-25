На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,23 грн/долл., передает со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 июня установлены на таком уровне:

26.238901 грн за доллар;

30.563072 грн за евро;

0.414910 грн за российский рубль;

34.864278 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 24 июня курс всех валют - остался неизменным.

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