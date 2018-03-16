Ранее представительница ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини заявила, что Европейский союз поддерживает введение на Донбасс миротворцев ООН, но только на условиях Киева.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что российский проект резолюции по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс является несостоятельным и ведет в тупик, информирует svodka.net.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, отметив, что главный дипломат РФ такое признание сделал ему во время их последней личной встречи.

«Когда я последний раз общался с Лавровым, он сам признает, что с их проекта начать невозможно. Его никто не способен реально обсуждать, он ведет в никуда, в тупик. У нас есть свой проект резолюции. Но мы договорились с США и европейскими партнерами, мы его не вносим, поскольку Россия начнет манипулировать в Совбезе и пытаться сделать какой-то компромисс», — рассказал Климкин в интервью ВВС.

Ранее представительница ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини заявила, что Европейский союз поддерживает введение на Донбасс миротворцев ООН, но только на условиях Киева.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая задача ООН – единственная возможность закончить войну.

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