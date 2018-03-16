|Выяснились подробности происшествия с Савченко и гранатой в Раде
|16.03.2018 11:13
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Информация о том, что народного депутата Надежду Савченко вывели из здания Верховной Рады народные депутаты от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий, Андрей Левус и Михаил Бондар и нашли в ее сумке гранату и пистолет, несколько преувеличена.
"Савченко вывели из зала, была ситуация, которая носила определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", - сказала ранее Ирина , передают со ссылкой на
При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, не ответила.
Стоит отметить, что около 14:10 Савченко после допроса в Службе безопасности Украины прибыла в здание парламента, пообщалась с журналистами и зашла в сессионный зал.
После этого в кулуары вышел председатель Рады и спросил у журналистов, не видели ли они Савченко.
После того, как спикер узнал местонахождение депутата, он зашел в зал.
Савченко заняла свое рабочее место в зале и стала слушать выступления депутатов.
В это время к ней подошли несколько депутатов от фракции "Народный фронт", в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.
В свою очередь журналист сообщил в Facebook, что Савченко вывели из зала нардепы Высоцкий, Левус и Бондарь, поскольку у нее якобы нашли пистолет и ручную гранату.