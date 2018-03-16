Второе полугодие 2018 года будет сложным для Украины в отношениях с Россией, предполагает посол Литвы в Украине в 2010–2014 годах Пятрас Вайтекунас. Россия концентрирует вокруг Украины крупные наступательные силы, заявил Вайтекунас Фото: Petras Vaitiekunas / Facebook "Вокруг Украины РФ концентрирует крупные наступательные силы. Чемпионат мира по футболу заканчивается в середине июля. Можно предположить, что второе полугодие для нас будет сложным. Наверное, Кремль будет вмешиваться как в подготовку выборов, так и в сами выборы в Украине, чтобы скомпрометировать ее и ввести в полулегальное, полупарализованное состояние", – подчеркнул Вайтекунас.По его мнению, Запад все лучше справляется с непредсказуемым противником в лице России, асимметрично отвечая на ее действиями введением санкций.В 2019 году в Украине запланированы выборы президента и Верховной Рады. Первый тур очередных президентских выборов должен пройти 31 марта 2019 года. Согласно Конституции Украины, выборы в Раду проводят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента.По данным соцопроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, проведенного в декабре 2017 года, лидерами президентского рейтинга в Украине были глава парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко и президент Петр Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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