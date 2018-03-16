На сегодняшний день Украина на Паралимпийских играх получила 19 наград

В последней гонке по биатлону между мужчин с проблемами зрения Украина завоевала две награды - паралимпийским чемпионом стал Виталий Лукьяненко, финишировал со временем 45 минут 12,9 секунды. Украинец не закрыл одну мишень. Серебряную награду получил также представитель "сине-желтой" команды. Александр Казик допустил две ошибки на огневых рубежах и отстал от своего соотечественника на 23,6 секунды, передает "Радио Сводоба" .

Третьим преодолел дистанцию ​​француз Энтони Челенсон.

На дистанции 12,5 километра по биатлону в гонке между женщин с проблемами зрения Оксана Шишкова финишировала второй, показав результат 39 минут 31,1 секунды. Она стала единственной спортсменкой Украины, которая все свои гонки завершала с наградами. Паралимпийской чемпионкой стала представительница команды под белым флагом Михайлина Лысова. Ее время - 37 минут 42,6 секунды. Бронзовую награду получила немка Клара Клуг. Еще одна украинка Ольга Прилуцкая стала четвертой.

На сегодняшний день Украина на Паралимпийских играх получила 19 наград.