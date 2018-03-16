|Украинские спортсмены на Паралимпийских играх завоевали "золото" и два "серебра"
|16.03.2018 11:18
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На сегодняшний день Украина на Паралимпийских играх получила 19 наградНа седьмой день Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхан украинская сборная пополнила копилку тремя наградами, между которых золотая и две серебряные.
Виталий Лукьяненко. Фото: Getty Images
В последней гонке по биатлону между мужчин с проблемами зрения Украина завоевала две награды - паралимпийским чемпионом стал Виталий Лукьяненко, финишировал со временем 45 минут 12,9 секунды. Украинец не закрыл одну мишень. Серебряную награду получил также представитель "сине-желтой" команды. Александр Казик допустил две ошибки на огневых рубежах и отстал от своего соотечественника на 23,6 секунды, передает "Радио Сводоба" .
Третьим преодолел дистанцию француз Энтони Челенсон.
На дистанции 12,5 километра по биатлону в гонке между женщин с проблемами зрения Оксана Шишкова финишировала второй, показав результат 39 минут 31,1 секунды. Она стала единственной спортсменкой Украины, которая все свои гонки завершала с наградами. Паралимпийской чемпионкой стала представительница команды под белым флагом Михайлина Лысова. Ее время - 37 минут 42,6 секунды. Бронзовую награду получила немка Клара Клуг. Еще одна украинка Ольга Прилуцкая стала четвертой.
На сегодняшний день Украина на Паралимпийских играх получила 19 наград.
Напомним, что украинка Оксана Шишкова пополнила золотой наградойкопилку сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхан.