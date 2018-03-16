Президент Франции Эммануэль Макрон не стал подходить к стенду Российской Федерации на книжной ярмарке, проходившей в Париже. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

"Президент Франции Макрон на Парижском книжном салоне отказался подходить к россиянам", - говорится в сообщении.

Климкин добавил, что около украинского стенда президенту Франции презентовали книгу незаконно удерживаемого в России украинского политического заключенного Олега Сенцова.

"Вблизи нашего стенда ему презентовали перевод рассказов Олега Сенцова. Рад, что стенд состоялся при поддержке МИД, работаем дальше, а Олег обязательно подпишет свою книгу получателю", - отметил министр иностранных дел.

Как сообщал svodka.net, адвокат незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что украинец готов подать прошение о помиловании .

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