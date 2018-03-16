Несмотря на то, что "закон Савченко", согласно которому один день в СИЗО приравнивается к двум, уже отменили, он продолжает действовать, вследствие чего в Украине на волю выходят десятки тысяч опасных преступников, которые часто идут на рецидив.

Более того, ситуацию усугубляет еще и то, что в стране сейчас проходит самый сложный период трансформации правоохранительной системы и военные действия, отмечает директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем на своей странице в , передает

Он напомнил, что вышеуказанный закон уже не действует лишь на тех заключенных, которые оказались за решеткой после 21 июня 2017 года — именно тогда был отменен скандальный документ. Те же, кто оказался в местах лишения свободы до указанной даты, продолжают пользоваться привилегиями, прописанными в нем.

объяснил, что это связанно с тем, что статья 58 Конституции Украины устанавливает, что законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Указанное положение Конституции закреплено в статье 5 Уголовного кодекса: закон об уголовной ответственности, устраняющий преступность деяния, смягчающий уголовную ответственность или иным образом улучшающий положение лица, имеет обратное действие во времени, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих или отбывших наказание, но имеющих судимость.

В свою очередь закон об уголовной ответственности, устанавливающий преступность деяния, усиливающий уголовную ответственность или иным образом ухудшающий положение лица, не имеет обратного действия во времени.

"Закон Савченко" улучшал положение лиц, которые на время досудебного расследования или судебного разбирательства содержались под стражей, а так же были осуждены к отбыванию наказания в виде лишения свободы, но продолжали содержаться в условиях следственных изоляторов, а также лиц, которые уже отбывали наказание в учреждениях исполнения наказания ("на зоне"). Указанным лицам перечислено сроки содержания под стражей в условиях следственных изоляторов из расчета один день содержания под стражей за два дня лишения свободы. Указанный перерасчет привел к существенному сокращению срока отбывания наказания в виде лишения свободы и, как следствие, массовому освобождению лиц из мест лишения свободы", — пояснил .

Он добавил, что отмена "закона Савченко" ухудшила положение всех вышеперечисленных категорий лиц (обратный перерасчет сроков лишения свободы лицам, которые на время действия документа находились под стражей или в местах лишения свободы, не производится). По его словам, прекращение действия "закона Савченко" заключается в том, что он не применяется к лицам, которые были взяты под стражу после его отмены.

"Таким образом, к сожалению, "закон Савченко" продолжает свое действие и после отмены", — подчеркнул чиновник.

Глава департамента коммуникаций МВС добавил, что до сих пор и навсегда (до внесения изменений в Конституцию) все еще подсудимые и уже осужденные за тяжкие и отдельно тяжкие преступления, попавшие под стражу и до, и во время вступления в действие "закона Савченко", продолжают выходить на волю по норме "день за два".

"И эта вредная норма, которую уже никак не выпилить из законодательства, кроме как через изменение Конституции, нанесла колоссальный вред правопорядку в нашей стране. Поймите, что Национальная полиция "благодаря закону Савченко" с конца 2015 года и навсегда сталкивается с очень большим количеством бывших зэков на улицах наших городов и сел. Они часто идут на рецидив", — подытожил .

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