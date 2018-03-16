|Евросоюз ошибочно обнародовал своё будущее «решение» по Сирии
|16.03.2018 11:23
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Совет Евросоюза в четверг опубликовал свое будущее заявление о введении новых санкций в отношении Сирии за химические атаки против мирного населения. Документ датирован 19 марта — днем, когда в Брюсселе пройдет встреча глав европейских МИД.
В документе говорилось о включении в санкционный список четырех человек за создание химического оружия и его использование против мирного населения. Их личности не раскрывались, отмечалось лишь то, что трое из них являются учеными и один военным.
Вскоре публикация была с сайта удалена. В пресс-службе Совета ЕС объяснили произошедший казус «технической ошибкой».
По оценке ТАСС, факт публикации заготовленного заранее решения глав МИД по Сирии не является чем-то исключительным, через Совет ЕС ежедневно проходят сотни документов, и такие сбои в его работе время от времени случаются.
Санкционный список Евросоюза по Сирии включает 261 физическое лицо и 67 компаний.Источник - .
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