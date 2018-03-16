Народный депутат Украины Надежда Савченко намерена вернуть президенту Петру Порошенко звезду Героя Украины. Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов.

"С удовольствием отдам Звезду Петру Порошенко", - заявила парламентарий.

При этом она подчеркнула, что хотела бы встретить Порошенко где-нибудь на улице.

"Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы конечно отдала. Но проблема в том, что к президенту не так легко попасть, и не каждый народный депутат туда вхож", - отметила нардеп.

Также она заверила, что хотела отказаться от награды и взяла звезду Героя, "больше как обязанность, а не награду", поскольку многие люди ей сказали, "если откажешься, то просто плюнешь в лицо украинскому народу".

Помимо этого Савченко заявила, что сейчас в Украине происходит "стихийная акция", когда бывшие участники АТО возвращают властям свои награды.

Как сообщал svodka.net ранее, народный депутат Украины Надежда Савченко попала в базу сайта "Миротворец" .

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