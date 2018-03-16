Когда министра спросили, будет ли Россия высылать британских дипломатов, он отметил: «Скоро. Я вам это обещаю».

Великобритания приняла решение о высылке российских дипломатов 14 марта из-за отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Британский премьер Тереза ​​Мэй отметила, что причиной высылки является отказ Москвы объяснить, как российское ядовитое вещество нервно-паралитического действия оказалось на территории Великобритании.

Москва отрицает любую причастность к отравлению Сергея Скрипаля.

Обвинения Британии в адрес России Сергей Лавров назвал «абсолютно хамскими».

Он утверждает, что такой подход Великобритании частично обусловлен проблемами британского правительства из-за брексита.

Во время выступления в парламенте 14 марта Мэй отметила, что в деле о покушении на убийство Скрипаля и его дочери нет «другого вывода, кроме того, что российское государство виновно».

Глава правительства отметила, что 23 российским дипломатам, которых Лондон считает сотрудниками разведки и высылает, предоставляют неделю на сборы.

Тереза ​​Мэй подчеркнула, что эта высылка станет самой большой за последние 30 лет и «подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы».

Великобритания также отзывает приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон, а британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.

По словам Мэй, будут временно остановлены все запланированные двусторонние контакты Великобритании и России на высоком уровне.

Решено заморозить российские государственные активы, если будут доказательства возможности их использования для угрозы жизни или имуществу граждан и резидентов Великобритании.

Кроме того, Лондон намерен усилить контроль за частными самолетами, российскими грузами и проверки на таможне.

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