Курс Bitcoin 16 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с четвергом добавил менее 1%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 16 марта, в пятницу, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 8204.72 BTС/USD (+0.58%)

Американская биржа Bitfinex 8195.90 BTС/USD (+0.79%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с четвергом (8200.00 BTС/USD) вырос на 0.58%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 35 407 001 доллар на 4325 биткоинов.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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