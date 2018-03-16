Полицейские применили против людей резиновые пули

Демонстрация, переросла в столкновения, началась после того, как на одной из улиц района Лавапьес умер 35-летний уличный торговец, выходец из Сенегала Маме Мбаге, сообщает El Pais.

В полиции утверждают, что он умер от сердечной недостаточности. Однако, по словам очевидцев, до этого его преследовали полицейские на мотоцикле. Мужчине удалось добежать до своего дома, но у входа он упал. Полицейские попытались предоставить торговцу помощь до прибытия медиков, однако он умер. Отмечается, что сенегалец прибыл в Испанию 14 лет назад, однако не имел вида на жительство.

После этого в Лавапьес собрались около 200 протестующих. Они скандировали "Социальная, а не полицейское государство!", "Полицейские-убийцы!" и "Полиция вон из Мадрида!" Демонстранты поджигали мусорные баки и припаркованные автомобили, бросали камни в витрины, громили остановки. Позже беспорядки перекинулись на соседние районы. Полицейские применили против них резиновые пули.

Мэр Мадрида Мануэла Кармена пообещала, что случай будет расследован. Также она выразила солидарность родным и друзьям погибшего.