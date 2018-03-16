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В белорусских школах ввели изучение украинского языка
16.03.2018 11:38
В белорусских школах ввели изучение украинского языка 15 марта Министерство образования Беларуси утвердило учебную программу факультативных занятий "Украинский язык" для 5-9 классов школ с белорусским и русским языками обучения.

Цель программы — сформировать у учащихся умения и навыки нормативной устной и письменной украинской речи.

Будут изучать элементарные знания об особенностях украинского языка по сравнению с русским и белорусским.Благодаря этому будут развивать чувство любви и уважения к украинскому народу, интереса к его языка, культуры, литературы, обычаев, традиций.

Посольство Украины в Минске отмечает, что это произошло в контексте развития сотрудничества Украины с Беларусью в сфере образования. Это обсуждали на прошлогодних переговорах президента Александра Лукашенко в Киеве.

Преподавателей украинского языка и литературы уже готовят на филологических факультетах в университетах Минска и Бреста. В Минске и Гомеле сейчас действуют курсы украинского языка для взрослых и детей, организованные украинской диаспорой.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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