Им оказался уроженец Донецкой области 1983 года

В дежурную часть Печерского управления полиции позвонил мужчина с сообщением о взрыве, который должен был состояться в здании парламента. На место выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. После проверки объекта никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было, сообщает сайт столичной полиции.

Вскоре полиция установила место, откуда поступил вызов.

"Сотрудники уголовного розыска главка полиции вместе с сотрудниками Службы безопасности выяснили, что звонили из служебного телефона, а звонила в полицию человек, который пользовался этим номером по работе. Он - уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице . на момент звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что якобы хотел поделиться важной информацией " , - рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Сведения о событии внесены в Единый список досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.