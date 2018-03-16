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Кабмин сократил до 1 тыс человек предельную численность сотрудников аппарата МВД
16.03.2018 11:49
Кабмин сократил до 1 тыс человек предельную численность сотрудников аппарата МВД
Документ увеличивает в пределах указанной численности количество государственных служащих
Кабинет Министров Украины сократил на 1 тыс. 650 человек - до 1 тыс. Человек предельную численность сотрудников аппарата Министерства внутренних дел.
Кабмин сократил до 1 тыс человек предельную численность сотрудников аппарата МВД Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

"Правительство урегулировал вопрос предельной численности работников аппарата Министерства внутренних дел Украины. В частности, решением уменьшено предельная численность аппарата до 1 тыс. Человек" , - говорится в постановлении Кабмина №177 от 14 марта, пиеш "Интерфакс-Украина" .

В то же время документ увеличивает в пределах указанной численности количество государственных служащих на 298 - до 995 человек.

Напомним, что м инистр внутренних дел Арсен Аваков в День добровольца передал семьям погибших защитников Украины "настоящий целебный мед" .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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