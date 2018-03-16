Мэрия Москвы на протяжении трех лет препятствовала увековечению памяти Немцова, а коммунальные службы регулярно разрушали импровизированный мемориал на месте его убийства около Кремля.

Семья и соратники Бориса Немцова отказались участвовать в открытии мемориальной таблички на доме политика в Москве, которое организовала накануне выборов кандидат в президенты Ксения Собчак.

Лидер созданного Немцовым движения «Солидарность» Илья Яшин заявил, что расценивает акцию Собчак 16 марта как предвыборное мероприятие. «Солидарность» намерена возложить цветы к табличке на следующий день — 17 марта, информирует svodka.net.

Яшина поддержала дочь Немцова Жанна, которая заявила, что в открытии таблички не будут участвовать ни она, ни другие близкие родственники политика. Она напомнила, что 15 марта нижегородским активистам дали 20 суток ареста за организацию марша памяти Бориса Немцова.

«Первое — это знак солидарности с нижегородскими активистами, получившими по 20 суток за участие в марше памяти моего отца. Среди них друг моей семьи Стас Дмитриевский», — сказала госпожа Немцова. «Второй причиной» она назвала «выбор даты — это политическое мероприятие перед выборами». «Нам не нравится, что память моего отца используется в политическом действе», — отметила Жанна Немцова.

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14 марта Ксения Собчак объявила, что за два дня до выборов откроет на Малой Ордынке в Москве мемориальную табличку на доме, где жил Борис Немцов. Накануне очередной годовщины убийства Немцова Собчак получила одобрение мэрии Москвы на установку таблички.

Мэрия Москвы на протяжении трех лет препятствовала увековечению памяти Немцова, а коммунальные службы регулярно разрушали импровизированный мемориал на месте его убийства около Кремля.

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