|Новое руководство НБУ представило Стратегию дальнейших действий
|16.03.2018 12:02
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Новый глава Национального банка Украины Яков Смолий представил новую Стратегию дальнейших действий главного финансового ведомства страны, пишет РБК-Украина.
"Сегодня мы представляем Cтратегию Национального банка - дорожную карту, которой будем двигаться к цели в ближайшие годы. Мы считаем, что прозрачность нашей Стратегии - это залог понимания нашей деятельности и установление общественного доверия к ней", - отмечается в документе.
В свою очередь Смолий отметил: "Для нас - это переход к новой системе работы Нацбанка".
Согласно документу, цели Нацбанка будут считаться достигнутыми при следующих условиях:
Стоит отметить, что также в ходе представления Стратегии будет презентована бета-версия нового сайта НБУ и обновленный логотип.
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