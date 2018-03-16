Регламентный комитет Верховной Рады Украины может рассмотреть представление Генеральной прокуратуры Украины относительно привлечения к уголовной ответственности, задержания и ареста внефракционного народного депутата Надежды Савченко 21 марта, считает заместитель председателя комитета, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арешонков. По словам Луценко, Савченко планировала теракт в Верховной Раде Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com По ее словам, представление пришло вечером 15 марта."Комитет еще не определился, когда будет рассматривать это представление. Ожидаем информацию от Председателя Верховной Рады, что отправлено представление народному депутату Савченко, и потом комитет будет определяться, когда назначать дату заседания", – отметила Нехоца.В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Владимир Арешонков сообщил, что следующее заседание комитета запланировано на среду, 21 марта, и на нем, вероятно, будет рассматриваться такое представление ГПУ.По его мнению, Парламент сможет рассмотреть представление 22 марта.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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