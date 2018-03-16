Во время аннексии Россией Крыма украинское военное руководство не давало конкретных приказов, передает со ссылкой на .

Об этом рассказал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от БПП Юлий Мамчур.

“Ситуация разворачивалась так, что в тот момент никто не мог дать конкретного совета. Мои информационные справки шли руководству, а рекомендаций мне дать не могли”, – вспоминает Мамчур.

По его словам, военное руководство только разрешило “решать многое на месте”. Мамчур говорит, что главной целью было сохранение личного состава.

“Конечно, мы пытались получить конкретные указания относительно летчиков. Наша часть стояла на боевом дежурстве 27 февраля. Мы могли использовать этот день для перебазирования военной части. Но никто такого приказа не дал, хотя части были приведены в боевую готовность”, – заявил нардеп.

Отметим, что Мамчур командовал Севастопольской бригадой тактической авиации Воздушного командования “Юг”. Во время захвата Крыма российскими военными в марте 2014 года Мамчур заявил, что его бригада сохраняет верность украинскому народу и готова с оружием в руках защищать территориальную целостность Украины.

Напомним, главарь “ЛНР” Леонид Пасечник готов провести с украинскими властями переговоры о судьбе Донбасса.

Об этом сообщает один из сепаратистских сайтов. Террористы утверждают, что Украина не хочет вести с ними переговоры.

“К сожалению, на сегодняшний день такой возможности нет, в общем-то, насколько я понимаю, и не готов вести такой диалог”, – отметил атаман “ЛНР”.

По словам Пасечника, боевики сейчас могут договариваться с Украиной только в рамках Минских соглашений.

Он признался, что на данный момент сложно предсказывать будущее оккупированных территорий.

“Мы готовы к диалогу, мы за то, чтобы решать все конфликты за круглым столом. Любая война всегда заканчивается миром, и чем меньше потерь при движении к этому миру, я имею ввиду людских, каких-то материальных, разрушенных заводов, фабрик, жилых домов, школ, садиков и так далее, тем лучше”, – заявил атаман луганских боевиков.

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