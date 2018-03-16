Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков отметил, что Россию вынудили пойти на ответный шаг, с помощью которого Кремль намерен «заставить США адекватно воспринимать реальность».

Как отметил Рябков, США в попытке расшатать глобальную стабильность не понимают, что это «игры с огнем».

«Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем принимать, руководствуясь собственными интересами», — пригрозил Рябков.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира