Ирина Геращенко

Народный депутат от Блока Петра Порошенко, первый вице-спикер Верховной Рады.

Среди заложников и политзаключенных есть разные люди, к сожалению. Но несмотря на все, мы должны освободить всех

Сегодня 12.12

Несмотря на все, мы и в дальнейшем будем бороться за освобождение всех заложников и политзаключенных. Среди них есть разные люди. Как и между родственников заложников, к сожалению. Мы должны освободить всех. Но… Я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш разговор с европейскими и американскими партнерами, на которых мы давим относительно заложников, к которым апеллируем с требованием давить на РФ в вопросе освобождения.Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцев в плену превращается в фарс. Нам будет труднее рассказывать о героях и это страшно. Вопрос серьезно осложняется, для меня это бесспорно. Большего вреда нашим заложникам, большей дискредитации тяжело и представить.

Источник: Iryna Gerashchenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора



