США и другие страны, проголосовавшие за резолюцию ООН о территориальной целостности Украины, никогда не признают аннексию Крыма в той форме, в какой он был аннексирован. Никогда, во всяком случае Соединенные Штаты, о чем ранее часто официально заявлялось в лице многих: Госдепартамента, президентской администрации и так далее.

Самой большой проблемой выборов в России является незаконное участие Путина как кандидата, вопреки ограничениям в российской Конституции (о том, что нельзя занимать президентский пост более двух сроков, — «Апостроф»). Аналогию голосования в Крыму, на непризнанной мировым сообществом территории, можно провести не только к теперешним президентским выборам, но и к выборам в российский так называемый парламент, которые тоже проводились на территории Крыма. И, как известно, в Госдуме есть депутаты от Крыма. Поэтому в России с этой точки зрения нет ни легитимно избранного парламента, а уж подавно – не будет легитимно избранного президента. По многим, многим критериям.

Незаконность выборов президента — это не только два перечисленных фактора, незаконное участие Путина и то, что выборы проходят на оккупированной территории. Они незаконны еще и потому, что незаконно не допустили [Алексея] Навального, а до этого убили, скорее только, самого популярного кандидата, если не считать незаконно зарегистрированного Путина, – претендента на президентский пост Бориса Немцова. И путинская мафия отказалась квалифицировать его убийство по статье Уголовного кодекса как убийство политического или общественного деятеля с целью прекратить его соответствующую деятельность. Эта тяжелейшая статья УК РФ не была применена при расследовании и в так называемом, фейковом суде.

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Я не знаю, как мировое общество будет квалифицировать как то, что происходит сейчас, так и то, что произойдет 18 марта. Но на практике, в realpolitik, есть то, что есть. Америка точно так же не признает легитимными выборы, например, в Северной Корее, и, как известно, за убийство брата Ким Чен Ына в аэропорту в Куала-Лумпуре летальными боевыми отравляющими веществами Северная Корея была внесена в список стран, поддерживающих международный терроризм, наравне с Суданом, Йеменом и так далее.

Но, с одной стороны, это показывает нам, что и сам Путин в этом realpolitik может быть не отдельно признанным, но пока у него есть «ядерная дубина», с ним придется каким-то образом иметь дело и считаться, примерно так же, как считаются с Ким Чен Ыном.

С другой стороны, очень велика вероятность того, что Россия окажется под еще большей горой санкций по совокупности происходящего.

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