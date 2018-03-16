Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что нужно усиливать семейные ценности. Гройсман: Мы должны делать все для того, чтобы дети росли в счастливых семьях Фото: rada.gov.ua Внефракционный нардеп Виктор Кривенко попросил премьер-министра прокомментировать внесение Министерством здравоохранения в медицинские анкеты пункта "нет пола"."Я уже даже с трибуны парламента говорил о том, что я абсолютно традиционных взглядов, и другого для меня просто нет", – отметил он.Гройсман заявил, что относит семейные ценности к категории высших ценностей."Я считаю, что здесь меня изменить уже невозможно. Я вообще считаю, что мы должны усиливать семейные ценности, мы должны делать все для того, чтобы дети росли в счастливых семьях", – сказал премьер-министр.Движение "Всі разом" сообщало в апреле 2017 года, что Минздрав включил третий пол в проект "Декларации о выборе врача по оказанию первичной медицинской помощи", но позже пункт "нет пола" убрали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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