Об этом сообщает Mukachevo.net.

Характерной особенностью происшествия стало то, что автомобили с украинской регистрацией во дворах никто не трогал. В то же время у машин с венгерскими номерами выбиты лобовые или задние стекла.

«Сообщение об инциденте поступило в полицию сегодня около 6:47 утра, от жителя улицы Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу и увидел 7 поврежденных авто, в которых были разбиты лобовые стекла. Сейчас на месте работают правоохранители. Решается правовая квалификация», — сообщили в полиции.

Все фото: Mukachevo.net

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