Не подведём. В этой стране будут жить наши дети, как сейчас в ней живём мы, дети своих отцов

Так получилось, сначала прочитал кучу комментариев о нашумевшем интервью, и только потом посмотрел сам. Большинство писало о том, что к Путину прислали какую-то третьесортную ведущую мыльных ток-шоу для домохозяек, с соответствующими приёмами. Что пиндосы выродились и все стали как Псаки, и т.д. Поэтому включил без особого энтузиазма, просто для того чтоб в теме быть. И был поражён разницей между увиденным и ранее прочитанными трактовками. Кухарка?! Вы это о чём?

Келли – опаснейшая вражина, жёсткий профи best of the best, достойный представитель «партнёров». К тому же их разговор постоянно имел двойное и тройное дно, мессиджи там гораздо важнее слов. И они друг друга прекрасно понимали. По внутренней сути это совсем не интервью.

Так что не принижайте победу Темнейшего (а ведь поле осталось за ним). Это как про Великую Отечественную рассказывать, что немцы воевать не умели.

Оно конечно, Келли хотя и профи, но всё-таки журналист, а ВВП – спецслужбист и глава государства с богатейшим опытом. То есть при достойных личных качествах всё-таки круче, как говорится, один на один. Из «ихних» с ним на равных стоял бы разве что Джордж Буш – папа, многолетний глава ЦРУ времён Андропова (это прежде только, президент потом). У того, в закрытой комнате для своих, над камином висят охотничьи трофеи – скальп Че Гевары, расстрелянный и окровавленный бронежилет Сальвадора Альенде, и призабыл что, но ещё третий «раритет» в том же роде.

Однако учтите, что рамки интервью заведомо ставили Путина в оборонительную позицию. Вопросы задавала Келли, а Темнейший просто по регламенту таких мероприятий играл на её поле. То есть был вынужден постоянно объяснять свои действия без возможности задавать встречные вопросы. И с такой волчицей это просто жесть.

Аргументы в стиле «сам такой» на этом уровне в принципе не эффективны. За весь разговор Путин только раз, в ответ на обвинения в гибели мирных в Сирии, упомянул о жестоком разрушении Мосула и Ракки американцами с тысячами жертв. Что Меган Келли быстро парировала, дав понять, что «отводы» здесь не проходят. Вы ответьте за свои действия, а мы за свои ответим.

Но это так, предварительные замечания. Поговорить же хочу о мессиджах и вообще о том, что это на самом деле было и каковы последствия.

Для чего надо напомнить суть англосаксов, т.е. с кем мы имеем дело. Врага надо знать в лицо. Для чего стоит послушать тех, кто в теме, например выступление Дмитрия Михеева, выложенное в том числе здесь, вот ссылка:

http://e-news.su/mnenie-i-analitika/159713-taynyy-svod-pravil-po-kotorym-zhivet-civilizaciya-gospod-dmitriy-miheev-i-andrey-fursov.html

Так вот, самое главное, что в данном случае действительно важно. Англосаксы реально считают себя высшей расой, превыше всех на Земле. Построенная ими система тотального глобального рабства, которая позволяет им грабить весь мир и потреблять в пять раз больше, чем производят – с их точки зрения абсолютно справедлива. Потому что они высшая раса. Понимаете? Совершенно искренне!

Это краеугольный камень их мировоззрения, как бы само собой и всё дальнейшее строится от этого. От этого – их реакция на идею многополярного мира. Они назвали Россию и Китай «ревизионистами» и угрозой, совершенно в духе Маккартизма и Ежовщины. В их глазах Россия не просто взбунтовавшаяся колония, мы посягаем на святое для них, буквально разрушаем основы мироздания.

Само напоминание, что они тоже должны выполнять общие нормы Международного Права, они воспринимают как неслыханное оскорбление, предложение сесть за стол переговоров – как унижение. Ты что, считаешь себя равным? Уху ел?! Ты должен сидеть ровно и делать, что тебе говорят, слушать хозяина, вместо того, чтобы обсуждать его действия! Для них это всё равно, как если бы их цепной пёс вдруг заговорил человеческим голосом и предложил обговорить условия содержания.

Разработанная ими система многоуровневого подавления и лжи служит целям господства, они не колеблясь пускают всё это в ход, как только видят малейшую угрозу своему положению. И эта система эффективна, она работает и она реально опасна.

Для них господство и жизнь – это одно и то же. Совершенно буквально. За господство они дерутся также, как и за жизнь, и вне своей системы жизни не мыслят. Поэтому они готовы и к «горячей» Третьей Мировой, и к полному ядерному уничтожению, если угроза их господству реальна. А сейчас это так.

Таково подлинное лицо «партнёров». Это опаснейшие, невменяемые психи. Путин это знает, и Меган Келли тоже себя знает. Такова суть конфликта интересов. Понимая основу, становится понятен и озвученный разговор, и мессиджи.

Вовне, в вербальном выражении, Келли настырно и часто озвучивала всё те же избитые обвинения во вмешательстве в выборы, в агрессии в Сирии (и везде), химатаках Асада и т.д. Всё это полнейшая ложь и чушь, это знает Путин, это знает Келли. Все мы (они тем более) прекрасно понимаем, кто на кого напал. Большинство комментаторов это и отметили.

Но давайте восстановим последовательность. 01.03.2018 Путин озвучил письмо. Показал оружие, предостерёг и в очередной раз предложил договариваться вместо большой войны, которую англосаксы полным ходом готовят и вот-вот развяжут. Здравая жалоба к инстинкту самосохранения – последний аргумент для зарвавшихся, одержимых гордыней психов.

Означенный разговор происходит 02.03.2018, и в риторике их истеблишмента не меняется ни-че-го. Посыл очевиден - нам плевать на твоё письмо, мы продолжаем делать, что делали. У нас полно рычагов и методов, военные из них последние. Это ты бойся.

Келли постоянно упоминает какие-то сенатские слушания, доклады генпрокурора Америки, просто публикации в знаковых американских СМИ с очередными обвинениями России и русских, и отчитывает Путина, как пацана, за то что он не принимает никаких мер по озвученным фактам, кого-то там не наказывает, на кого пиндосы господским пальцем указали. Дескать, по умолчанию твоя обязанность всё это отслеживать, понимать и реагировать, то есть выполнять. Россия должна (их любимое слово) признавать господ и стать в отведённый для неё угол.

Путин уверенно держит удар, вместо оправданий, как равный, часто оценивает и отрицает наезды американки – это не так … это ложь … При этом вскользь, но постоянно троллит самозваных «господ». Он часто говорит, по многим вопросам, что мы предлагаем переговоры, на которых надо выработать общие правила и потом их выполнять. Но американцы почему-то отказываются и только требуют. С чего бы это?

Меган Келли часто повторяет одно и то же, повышая градус давления … Какие переговоры? Ты кто вообще? Равным себя возомнил?! Хочешь, чтобы мы с тобой одинаковые обязанности имели? О последствиях думаешь?

Путин в ответ откровенно издевается. Вы думаете, весь мир только вокруг вас вертится?... Вы думаете, мы тут следим за каждым вашим чихом в Сенате?... Да мне фиолетово, что сказал тот-то и тот-то … У меня тут своих дел по горло, это последнее, за чем я слежу … В России действует российское законодательство – если его нарушат, вот тогда приму меры … Пишите требование, давайте доказательства – рассмотрим. Посыл очевиден - по общеизвестному адресу.

Собственно, смысл часового диалога кратко выглядит так:

- Последний раз спрашиваем: Россия уймётся и станет в стойло? Или …

- Да пошли вы … Хотите – пробуйте, идиоты словами не лечатся.

Тогда последним аргументом идёт прямая, явная угроза. Келли выдаёт следующую мысль: у нас тут мнение сложилось, что Путин держится за власть потому, что в случае утраты оной будет осуждён, казнён, короче, убит. После чего будет похерено и всё, что он делал. Мы правильно понимаем?

Это вообще трэш. В виде предположения, достойная представительница «партнёров» озвучивает приговор. Мы лучше тебя владеем твоей страной. Твоя борьба никому не нужна. Хочешь сдохнуть – сдохни, твои действия с жизнью несовместимы. Всё равно после тебя мы приведем к власти очередного предателя, который и закончит дело Горбачева – Ельцина.

На что Путин ответил: а почему вы уверены, что после меня к власти придёт разрушитель? Который уничтожит всё, что я сделал? Этого не будет. После меня к власти придёт патриот, продолжатель моего дела, который преумножит и продолжит. Сдерживать Россию напрасно, прошли времена, когда Россия была слабой, рано или поздно вы с этим смиритесь, ничего не останется. Лучше раньше – всем спокойнее. И безопаснее.

Это потрясающе. Это важнее и глубже, чем все военные достижения. Это первопричина.

Мессидж: «партнёры», вынужден разочаровать – вас переиграли. Вся ваша мышиная возня по формированию компрадорской элиты, годы, средства, НКО – стоят столько же, сколько и ваша ПРО. Всё это время у России было двойное дно, а вы даже не подозревали об этом. Страной реально управляет другая, подлинная элита, о существовании которой вы даже не догадывались, а теперь уже поздно. Моё присутствие, отсутствие, жизнь, смерть – ничего не меняют. Так что лохи в этот раз вы.

Признаюсь, на этом месте я испытал кайф и гордость за Россию. Говоря это, Темнейший смотрел на Келли так же презрительно – снисходительно, как когда-то Клинтон на Ельцина. Вот и обратка за всё – годы позора и унижений. Смеётся, как известно, последний.

Так и поговорили, душевно ... Ну, а когда на таком уровне такие разговоры происходят? И к чему ведут? Ответ, думаю, очевиден. Обмен последними китайскими - это более чем серьёзно …

Что это значит? Да просто пришла наша очередь, только и только. Наши отцы на нас надеялись.

Не подведём. Уверен. В этой стране будут жить наши дети, как сейчас в ней живём мы, дети своих отцов.