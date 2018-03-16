Иностранцы, инвестировавшие в украинские компании не менее EUR100 тыс., смогут получить долгосрочную визу

Кабинет министров Украины внес изменения в правила оформления долгосрочных виз для въезда в Украину для иностранных инвесторов.

"Правительство способствует привлечению в Украину иностранных инвестиций. В частности, внесены изменения в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию с целью предоставления возможности получения иностранными инвесторами украинской долгосрочной визы", - говорится в сопроводительной информации к постановлению Кабмина №171 от 14 марта.

Согласно документу, долгосрочную визу смогут оформить иностранцы и лица без гражданства, являющиеся учредителями (участниками, бенефициарными собственниками (контроллерами)) зарегистрированного в Украине юридического лица, если размер доли таких лиц или иностранного юридического лица в уставном капитале украинского юридического лица составляет не менее EUR100 тыс. по официальному валютному курсу, установленному Национальным банком Украины на дату внесения иностранной инвестиции.

В частности, Кабмин дополнил перечень документов, который можно подать для оформления долгосрочной визы, сведениями, которые подтверждают размер доли иностранца в сумме не менее EUR100 тыс.