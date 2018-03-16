Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде предложил полностью освободить от налогообложения 10 лучших вузов Украины.

"Давайте сделаем так: выделим топ-10 вузов страны, готовящих качественные кадры, у которых высокий рейтинг и высокий балл трудоустройства их выпускников, и давайте эти 10 вузов просто абсолютно освободим от уплаты налогов.

Пусть они все то, что аккумулируют, реинвестируют и становятся еще лучше.

Это будет еще один экономический стимул развития", – отметил он.

По словам Гройсмана, он дал соответствующее поручение Министерству образования и науки Украины.

"Вопрос не в количестве заведений, а в качестве подготовки этими заведениями специалистов. И это касается и высшего образования", – заявил премьер-министр.

В ежегодный рейтинг лучших университетов мира The World University Rankings 2018 попали пять вузов из Украины: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Национальный университет "Львовская политехника", Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и Харьковский национальный университет имени Василия Каразина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира