|Гройсман задумал освободить от налогообложения 10 лучших вузов Украины
|16.03.2018 12:42
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде предложил полностью освободить от налогообложения 10 лучших вузов Украины.
"Давайте сделаем так: выделим топ-10 вузов страны, готовящих качественные кадры, у которых высокий рейтинг и высокий балл трудоустройства их выпускников, и давайте эти 10 вузов просто абсолютно освободим от уплаты налогов.
Пусть они все то, что аккумулируют, реинвестируют и становятся еще лучше.
Это будет еще один экономический стимул развития", – отметил он.
По словам Гройсмана, он дал соответствующее поручение Министерству образования и науки Украины.
"Вопрос не в количестве заведений, а в качестве подготовки этими заведениями специалистов. И это касается и высшего образования", – заявил премьер-министр.
В ежегодный рейтинг лучших университетов мира The World University Rankings 2018 попали пять вузов из Украины: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Национальный университет "Львовская политехника", Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и Харьковский национальный университет имени Василия Каразина.