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НБУ определил семь стратегических целей на среднесрочную перспективу
16.03.2018 12:46

НБУ определил семь стратегических целей на среднесрочную перспективу

НБУ определил семь стратегических целей на среднесрочную перспективу

 Национальный банк Украины (НБУ) представил семь стратегических целей на среднесрочную перспективу.

"В ближайшие три года мы сосредоточимся на следующих целях: низкая и стабильная инфляция, стабильная, прозрачная и эффективная банковская система, возобновление кредитования, эффективное регулирование финансового сектора, свободное движение капитала, финансовая инклюзия, а также нынешний, открытый, независимой и эффективной центральный банк", - сообщил новоназначенный глава центробанка Яков Смолий, представляя документ в Киеве в пятницу.

Согласно документу, шесть из семи поставленных целей направлены вовне - на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы – государства и ее граждан, субъектов экономической и финансовой деятельности, субъектов экономической и финансовой государственной политики, экспертов.

В то же время НБУ отмечает, что важной предпосылкой для их достижения является высокая институциональная способность центробанка. Понимая это, НБУ поставил перед собой седьмую, внутреннюю цель - стать современным, открытым, независимым эффективным центральным банком.

Нацбанк ожидает, что достижение стратегических целей создаст условия для снижения инфляции до целевого уровня и повышения ее прогнозируемости, что будет помогать принятию взвешенных долгосрочных решений об инвестировании и формировании сбережений, снижению реальных и номинальных процентных ставок, уменьшению стоимости кредитов и росту кредитования темпами, обеспечивающими экономический рост.

Помимо этого, ожидается повышение эффективности надзора за финансовыми учреждениями: будет установлен непрерывный процесс надзорной проверки и оценки каждого банка (SREP); активизируется развитие виртуальных каналов обслуживания и альтернативных платежей; развитие современной информационной инфраструктуры, обеспечивающей высокий уровень автоматизации процессов и в целом развитие культуры экономного и эффективного использования государственных ресурсов.

В документе также отмечается, что стратегия Нацбанка соответствует принципам развития финансового сектора, отраженным в "Комплексной программе развития финансового сектора Украины до 2020 года", где консолидировано видение развития всех участников финансового сектора и государственных органов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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