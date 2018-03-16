На заседании по ситуации в аннексированном Крыму в Совете безопасности Организации Объединенных Наций 15 марта представители Великобритании, Нидерландов, США и других стран призвали Россию вернуть Крым под контроль Украины и подтвердили ,что санкции, наложенные на Россию, не будут сняты, пока полуостров остается под контролем России, передает Крым.Реалии.

Представитель Великобритании в ООН напомнил о репрессиях в отношении крымскотатарского народа и представителей других народов.

«Любой, кто выступает против аннексии, может быть обвинен в экстремизме и получить настоящий срок. В результате люди бегут с полуострова», – сказал выступающий. Он напомнил об осужденных Россией крымчанах Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Руслане Зейтуллаеве, Нури Примове и других, и призвал российские власти «освободить их незамедлительно».

«Мы должны найти новые способы, чтобы противостоять аннексии. Аннексия Крыма – это лишь один пример безрассудного поведения России и нарушений международного права», – сказал представитель Великобритании в ООН.

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Представитель Нидерландов заявил, что ситуацию в Крыму «нельзя воспринимать как новую норму», и что это «неприемлемое нарушение международного права»,

Также он попросил государства-члены ООН поддержать ежегодную революцию Генассамблеи ООН о нарушениях прав человека в Крыму и не признавать аннексию полуострова, а Россию почитать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Представитель США призвал Россию прекратить оккупацию Крыма и поддержку вооруженного конфликта на Донбассе.

«России – решать. Она начала конфликт в Украине, и теперь должна прекратить… Выбор за вами», – отметил представитель США в ООН, подтвердив при этом, что санкции не будут сняты с России, пока эта страна не вернет Крым под контроль Украины.

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