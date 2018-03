Капричков был агентом КГБ в Латвии, однако в 1995 году начал передавать информацию латвийскому правительству и его западным союзникам Проживающий в Великобритании прежний российский шпион Борис Капричков рассказал, что его больше десяти лет назад в Новой Зеландии попытались отравить «российские агенты», сообщает The Times. По данным газеты, на заявления Капричкова уже отреагировало новозеландское правительство. Между тем прежний агент также поведал, что пять недель назад получил сообщение «от ФСБ» с угрозами лично в свой адрес, а также в адрес Сергея Скрипаля и других двойных агентов. Новозеландская полиция инициировала проверку в связи с заявлениями «бывшего шпиона КГБ» Бориса Капричкова, который в интервью одному из британских телеканалов поведал, что более десяти лет назад его пытались отравить «российские агенты» — так же, как это, по версии Великобритании, случилось с россиянином Сергеем Скрипалём, пишет The Times. По данным газеты, господин Капричков, который в настоящий момент проживает под другим именем в Великобритании, но в течение года с небольшим до октября 2007-го жил в Новой Зеландии, рассказал, что во время поездки туда он столкнулся с «незнакомцем, который бросил ему в лицо какое-то вещество». «Я просто шёл, нёс сумку и смотрел налево от себя в окна магазинов — но заметил боковым зрением, что ко мне подошёл какой-то человек. Выглядел он как обыкновенный попрошайка, — цитирует двойного агента The Times. — Он попытался схватить мою сумку, а затем я почувствовал, что мне в лицо бросили какую-то пыль, а этот попрошайка просто ушёл. Я прошёл ещё где-то 1500 метров, а потом у меня началось головокружение и я чуть было не потерял сознание. Меня прошиб пот. Позже, вечером, у меня начался насморк». Как отмечается в статье, господин Капричков обратился к врачу, который диагностировал у него грипп. Однако позже у него выпали все волосы на теле, и он похудел на 30 кг, подчёркивается в материале. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, ранее уже выразившая солидарность с Великобританией в связи с «отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества», в среду заявила, что консультируется с соответствующими правительственными агентствами, пытаясь выяснить, что им известно о нападении на Капричкова. «Мы в настоящее время изучаем наши документы, дабы понять, какая информация о господине Капричкове у нас может иметься. Учитывая исторический характер этого дела, на выполнение этой задачи, скорее только, потребуется какое-то время», — отметила Ардерн. По данным The Times, господин Капричков, состояние которого с момента нападения уже стабилизировалось, также рассказал в своём интервью, что пять недель назад получил от российского ФСБ предупреждение о том, что он лично, Сергей Скрипаль и другие люди «станут мишенями». Капричков был агентом КГБ в Латвии, однако в 1995 году начал передавать информацию латвийскому правительству и его западным союзникам. В 1998 году его раскрыли, и он бежал в Лондон, говорится в статье. Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



