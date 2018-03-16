Возглавляемый вице-премьер-министром Степаном Кубивом комитет поручил ряду государственных органов легализовать майнинг криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

По полученным данным, госорганам поручили наработать необходимые документы, чтобы внести майнинг в Национальный классификатор "Классификация видов экономической деятельности" с последующей наработкой Концепции о создании благоприятных условий для майнинга в Украине.

"Наше законодательство не такое прогрессивное, должны начать хотя бы с того, чтобы внести "майнинг" в Классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где она (деятельность, - ред.) сейчас находится", - отметил Кубив.

Также вице-премьер отметил, что внесение пункта о майнинге в КВЭД должно происходить в классе 63.11 "Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность", так как майнинг предусматривает услуги по поддержке и обеспечению функционирования распределительных реестров данных, в частности с использованием технологии блокчейн, обработки данных и смарт-контрактов в распределенных блокчейн-реестрах.

"Таким дополнением Классификатора мы решим проблему детенизации рынка майнинга, привлечем дополнительные доходы в бюджет, уменьшим отток квалифицированных ИТ-специалистов и уменьшим силовое давление на криптосообщество", - пояснил первый вице-премьер-министр.

Вместе с тем Кубив отметил, что сбалансированное решение по этому вопросу требует согласования всех ключевых государственных органов, и поручил Минэкономразвития, Минфину, Минюсту, Минэнерго вместе с Госстатом, Агентством электронного правительства, НБУ (по согласию), НКЦБФР (по согласию), СБУ (по согласию) разработать соответствующий проект нормативно-правового акта относительно дополнения Национального классификатора Украины "Классификация видов экономической деятельности".

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