Ярость Терезы Мэй и лидеров США, Германии и Франции, подталкивает уставшую от Путина широкую публику к мысли, что на следующем заседании британского парламента мир услышит следующее обращение премьер-министра или даже самой Королевы Елизаветы II: «Мои дорогие соотечественники! Я рада сообщить вам, что сегодня я подписала закон, объявляющий Россию вне закона на вечные времена».

На фоне однообразного потока обсасываний заявлений политиков и таких же однообразных прогнозов, имеет смысл обсуждать только то, о чем сейчас старательно умалчивают как британцы, так и русские. Следует сразу сказать, что по делу Скрипалей красной нитью будет проходить дело отравления Александра Литвиненко. Тогда тоже была взаимная высылка сотрудников посольств (не первая в истории отношений Москвы и Лондона), информирует svodka.net.

Дело Литвиненко является, в первую очередь, прецедентом, и, во-вторых, характерно одинаковым методом организации – через «троянского коня» в виде Андрея Лугового. За него российское государство взяло на себя в прямом смысле двойную ответственность.

Во-первых, Луговой – кадровый чекист, и всегда был на государевой службе. Это само по себе предполагает, что Луговой выполнял приказы своего формально бывшего начальства, даже пребывая на вольных коммерческих хлебах.

А, во-вторых, уже после смерти Литвиненко и выдвижения против Лугового официальных обвинений в убийстве, путинское государство демонстративно взяло Лугового под крыло, сделав его депутатом Государственной Думы и членом комитета Госдумы по безопасности. Это – полное признание и принятие на себя государством ответственности за действия Лугового, и выражение того, что Луговой выполнял приказ (точнее заказ) высшего руководства России.

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Почему русские выбрали для убийства старого и больного Скрипаля, который реально владел ценной информацией в последний раз 15 лет назад, и сейчас неинтересен даже в мемуарах?

Легкая добыча

Ответ прост и очевиден – Скрипаль был самой доступной и легкой мишенью для российских спецслужб и их киллеров. В первую очередь тех, кто работает под крышей посольства РФ. Несмотря на весь «гламур» красивой жизни в Лондоне, русским шпионам под прикрытием приходится очень несладко.

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Поэтому в качестве жертвы выбрали Скрипаля. По одной простой и очевидной причине – он жил не в Лондоне, а в тихой «дыре» Солсбери, и у него не было охраны и полицейского наблюдения. Но об этом мог знать только человек, который был вхож в постоянный круг общения Скрипаля. В маленьком Солсбери нельзя представить себе возможность наружного наблюдения в виде двух оперативников в машине напротив особняка Скрипаля, чтоб это не вызвало у него подозрений и проверки подозрительной машины через полчаса полицией или оперативниками британских спецслужб.

Поэтому готовить покушение с отравлением мог только довольно близкий знакомый самого Скрипаля, который может зайти к нему в дом, а не наблюдать с улицы, а потом докладывать об этом офицерам российских спецслужб в посольстве. По-другому у посольства нет никакой возможности выяснить особенности образа жизни и передвижений жертвы. Это и есть тот «троянский конь», которого сейчас ищет британская полиция и пресса.

Этот «троянский конь» необязательно является исполнителем, брызгать ядом может и другой человек, но именно первый обеспечивает всю полноту информации самому киллеру, чтоб тот не находился и лишней секунды вокруг жертвы и не привлек к себе внимание.

Сейчас британская полиция собирает по крупицам именно информацию о постоянных контактах и последних посетителях одинокого пенсионера Скрипаля, чья дочь оказалась не в то время и не в том месте, и стала случайной жертвой отравления.

Это трудная задача – Скрипаль был в Солсбери чужаком, и его ближайшие соседи наверняка понятия не имеют, с кем он общался и куда ездил в последние часы перед покушением.

Смысл нападения на Скрипаля конечно состоял в том, чтобы «взять на понт» строптивых российских беглецов в Англии, которые вывели из России в Великобританию очень большие суммы. Версия о казни предателя – для отвода глаз.

Несколько последних месяцев путинские эмиссары усиленно уговаривали бежавших в Великобританию бизнесменов вернуться в Россию и сдаться на милость царя с амнистией. Но между них, конечно, дураков нет, и добрые уговоры на них не подействуют. После Скрипаля они с испуга просто побегут в полицию или в частные охранные агентства, и обратятся за обеспечением безопасности – на этом лучше не экономить. Теперь к ним будет еще труднее подобраться.

Эти беглецы не хотят возвращаться в Россию по одной простой причине – они знают, что Путина больше только интересуют деньги, и его слово ничего не стоит. Это билет даже не в один конец, а сразу на кладбище. После возвращения денег Путину, они без вариантов окажутся в самом лучшем случае на зоне, как Ходорковский. А деньги отожмет ФСБ и путинское окружение с кадыровцами.

Правительство Терезы Мэй пообещало сделать тотальную проверку законности происхождения денег. На самом деле это формальная декларация. Задача британских властей прямо противоположная – продолжать стимулирование вывода денег из России в свою страну. Именно это высасывает из режима Путина кровь и его силу. И последние три года весь административный удар был направлен именно против каналов вывода денег за границу. Но это не удалось решить.

Несмотря на все усилия Путина и его машины, направленные ранее на раскол Запада, отравление Скрипаля привело к прямо противоположному исходу – к цементированию западных союзников. Почти как после 11 сентября. Терезе Мэй придется прекратить валять дурака со своей сверхценной идеей в виде Брекзита, и начать координировать усилия с континентальной Европой.

В первую очередь с Германией, особенно после переизбрания Ангелы Меркель на четвертый срок. Нравится она Терезе или нет. Придется также вылить ушат холодной воды на Польшу, на которую именно Великобритания имеет наибольшее влияние, но которая в последнее время начала болеть острой формой путинизма.

Очень жаль, что такого единения не было после применения нервнопаралитического газа Башаром Асадом в Сирии в 2013 году. Тогда трансатлантические союзники разбежались как лебедь, рак и щука. Европейцы очень унизительно подставили Барака Обаму, отказавшись от участия в военной операции против Асада после применения зарина и пересечения «красной линии». Причем наиболее унизительным было получить отказ от главного американского союзника – Великобритании. Полностью поддерживал операцию только президент Франции Олланд. Германия хотя и пацифист, но немцы приняли беженцев и максимально смягчили гуманитарную катастрофу.

Именно европейские голуби стали главным кормом кремлевских ястребов. После страусиной политики в Сирии, Путин обоснованно решил, что не будет никакой реакции и в нападении на Украину, и на собственные ковровые бомбежки Сирии.

Сейчас же Путин загнал и Британию в угол – и в объятия США и Германии с Францией. Нет худа без добра.

Сейчас последнее слово и последний шанс не за Лондоном и Вашингтоном, а за самим российским избирателем. С Путиным будущего нет – это всем бесспорно. Нужно голосовать за кого угодно в списке, только бы не оставить Путина у власти. Но если россияне не разорвут этот шаблон – то именно они будут нести личную ответственность за легитимизацию еще шести лет путинской агонии России.

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