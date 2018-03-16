Сегодня мы стали свидетелями некой развязки событий, которые развивались в последнее время и в которых приняли участие лица, о которых приходилось думать: «почему эта гадость еще не сидит?»

Теперь же понятно, что власть вообще, и силовые структуры, в частности, учатся работать строго в рамках существующих норм и правил, чего раньше не было в принципе. Дело даже не в том, что наш правоохранительный блок деградировал ниже плинтуса, а потому, что у нас давно была утеряна культура работы с доказательствами, как с их сбором, так и дальнейшей работой. Со времен совка, следствие базировалось на том, чтобы подозреваемый дал изобличающие себя показания. Если такового не случалось, то в дело вступали внештатные работники силовых структур, которые переходили из дела в дело то в качестве потерпевших, то свидетелей, то понятых. Если сейчас выгрести архивы и оцифровать все оставшиеся материалы уголовных дел, еще не уничтоженных как не имеющих научного или процессуального значения, а потом по их текстам прогнать поисковую машину, то возникнет ошеломляющая картина того, как это кочующее племя подставных деятелей калечило жизни людей. Причем, речь идет не только о килотоннах сфабрикованных дел, но и о самой правоохранительной системе, привыкшей работать именно такими способами.

Кто бы и что не говорил, о правоохранительных органах, изменения идут, хотя визуально это не сильно заметно. Только сейчас начинает зарождаться новая практика сбора доказательств, их процессуального закрепления и применения. Этот момент крайне важен, для понимания следующих ниже рассуждений.

Практически всем давно понятно, что мы имеем довольно приличную часть деятелей, которые работают на противника. Собственно говоря, они отдельно этого и не скрывают. Все эти товарищи Кум, Лушпайченко, Мата Харя и прочие, практически не скрывают своего отношения к оккупанту и это им очень долго сходило с рук. Но у нас действует норма конституции, гарантирующая свободу слова, если эти слова не выстраиваются к призывам совершать тяжкие преступления или угроз их совершения. За это не может быть никакой ответственности и все остается на совести. Однако, ответственности за действия никто не отменял, а все действия должны быть подтверждены доказательствами, собранными соответствующими методами и с соблюдением норм процессуального права.

Мы уже не раз писали о том, что наши правоохранительные структуры получают мощную помощь от наших партнеров. Это касается как технической, информационной, так и методической помощи. То есть, наши оперативные сотрудники и следователи, перенимают опыт доказывания вины без применения пыток или подстав. Теперь появились как сами технические средства получения доказательств, так и методики их дальнейшего закрепления и использования.

Похоже на то, что генерал-поручик Рубан, ознакомился с теми уликами, которые собраны по его делу и уже поет сопрано, а подпевают ему «офицеры» из его «корпуса», которым есть, что рассказать, чтобы не сесть выдающимся деятелем воздушно-космических и подводно-подземных войск, известным тем, что самолично присвоил себе генеральский чин. Серия обысков, произошедших в различных регионах Украины, говорит о том, что уже даны показания о том, где и что следствие может обнаружить и оно это таки обнаружило.

Понятно, что гадюшник нервно зашевелился и стал совершать ошибки, которые могли бы чем-то помочь раньше, но не сейчас. Из сегодняшнего выступления в стенах Верховной Рады, выясняются детали мероприятия, которое анонсировали все, от Карлсона до Зимина – серия терактов в столице. В частности одним из эпизодов этого мероприятия, должно было стать физическое уничтожение депутатов ВР прямо в зале сессионных заседаний. Между прочим, при всем презрении к той дряни, которая там засела, следует отметить, что в 2014 году, ВР осталась единственным легитимным органом власти Украины, который обеспечил формирование новых ветвей власти, в рамках действующей Конституции Украины. Посему, уничтожением именно ВР, представляется вполне логичным ходом противника.

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Ход событий говорит о том, что хозяевам младшего подгенераллиссимуса Рубана, Маты Хари и прочих, уже известно то, как влип бородатый пАлководец. Дело в том, что новые нормы криминально-процессуального права гарантируют проведение всех следственных мероприятий, включая допросы и прочее, только в присутствии адвоката. Понятно, что адвокаты дают утечку полученной информации, практически в режиме он-лайн, в частности, по объему и качеству собранных доказательств. Поскольку мы имеем представления, сотрудники каких родственных структур партнеров «ставили удар» нашим спецслужбам, то можно предположить, что уровень доказательной базы – беспрецедентен. Из этого прямо становится понятно, кто еще жестко привязан к делу и насколько там реальна перспектива оказаться подельником Рубана.

В таких случаях – «рубят сети». Если есть возможность – ликвидируют или эвакуируют ключевых фигурантов. Однако в некоторых случаях, проще оставить в режиме «как есть». Именно в случае с Мата Харей, это и может произойти. Прямо сейчас она несет такое, что вызывает сомнения в ее адекватности. Возможно, на это и делается ставка. Чушь, которую она будет нести, всегда можно отмести просто прокручиванием видео ее речей и утверждением, что у нее – расстроенная психика и она неадекватна и неподсудна.

Достаточно упомянуть лишь один штрих. Она была вызвана в СБУ на 11 часов дня. В это время, она должен была выйти из сессионного зала, в котором происходило пленарное заседание, и где она должен присутствовать как депутат ВР и прибыть на ул. Владимирскую для дачи показаний. Но на это время, Харя назначает брифинг. Похоже на то, что она себя уже представляла если не президентом, то чем-то подобном, ибо брифинг – звучит гордо. И вот она поведала изумленным журналистам о том, что Парубий занимался расстановкой снайперов на Майдане и он же устроил там побоище. Наверное, она это знает потому, что во время Майдана, слонялась в рядах Беркута и все видела. По крайней мере, она не отрицает подлинность фото, где она плавает между Беркутами. Но главное – не это.

Одновременно с ее брифингом, в стенах ВР выступал генпрокурор Луценко, где докладывал депутатам о том, что по планам путчистов, Хари, Рубана, Лушапйко, Зимина и скорее только – Карлсона и прочих, присутствующие в зале должны были стать мясом. Возможно, на день «Д», пара фракций, в полном составе, находилась бы в другом месте, но все остальные должны были стать видеорядом для совершенного теракта. При этом, именно по этому эпизоду, по данным следствия, Харя отдавала распоряжения о том, кто и что должен был делать, для осуществления этого плана. Это значит, что по этому эпизоду, роль Хари квалифицируется как «организатор».

Наверное те, кто смотрел выступление Луценко онлайн, думал, что наверняка он сгущает краски и именно реализация такого плана, выходит за грани реальности. Но не тут-то было. Прямо в это время, Гадя под многочисленные видеокамеры, толкает примерно следующее: «98% украинцев хотят, чтобы была взорвана ВР и они помогли бы разгружать Рубану его «мебель», то есть – оружие. То есть, она не только публично подтвердила сказанное Луценко, но сделала это явки, хотя и не с повинной, но уж точно – как саморазоблачение.

После этого стало понятно, что все, кто с ней демонстрировал «обнимашки» и «целовашки», непременно попадают в поле зрения следствия, на предмет участия в готовившихся терактах.

Что характерно, потом она таки добралась до СБУ, где ее, со слов самой Хари, допрашивали «не в качестве свидетеля», как обещал Луценко. Она даже не поняла, что речью на своем «брифинге», она публично изменила свой процессуальный статус. В общем, если Рубан палит подельников понимая, что к нему липнут самые тяжелы статьи, которые до конца жизни определяют его на подвиги в стенах пенитенциарных заведений, то Харя делает это просто по вдохновению. Она палит контору от широты души и других частей ее изголодавшегося тела. Мало того, даже выйдя от следователя СБУ, который (по логике вещей), вручил ей уведомление о подозрении в совершении тягчайших преступлений, лепит следующее: Обвинение в подготовке военного, государственного переворота – это хорошие обвинения». Дальше она опять поведала «про злочинну владу» и прочее, но важно было то, что она действительно признала свою роль в совершении этих преступлений. Говорят, что ее российский адвокат, через прессу, передал ей бесплатный, но практический совет: «Заткнись, дура!»

В общем, сейчас раскручивается клубок, утыканный фамилиями многих известных деятелей, которые могут появиться в материалах уголовного дела, в качестве соучастников. И это уже не шутки, каток следственной машины работает по-новому, четко и надежно. Не зря Луценко призвал ВР проголосовать за законопроект, дающий право генеральному прокурору, приостанавливать действие загранпаспортов и дипломатических паспортов депутатов, в отношении которых подается требование на снятие с них депутатской неприкосновенности, чтобы этот гнильник не разбежался раньше времени.

В общем, прямо сейчас возникла ситуаций, гласящая: «имеющий уши – да увидит, имеющий ноги – да смоется», дальше будет уже поздно. Не знаю, где Харя накопала свои 98%, но очень многие давно ждали именно такого развития событий: законно, последовательно и неотвратимо всю гадость – к ответу! В общем, курвиметр таки работает и меряет не только изогнутые линии.

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