Весь мир поддержал введение миротворческого контингента ООН на Донбасс, и только Россия противится этому. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы стараемся максимально приблизить реальную (миротворческую. - ред.) миссию. В принципе весь мир к этому готов, все готовы присоединиться к миссии. Не готова только Россия. Она сознательно сейчас играет на повышение. Этот вопрос можем продвинуть только с помощью наших союзников и друзей", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул, что на оккупированную часть востока Украины нужно ввести более чем 15 тысяч миротворцев, которые будут контролировать всю территорию.

"Нам нужно достаточное количество (миротворцев, - ред.). Это означает, что миротворцы реально должны контролировать всю территорию оккупированного Донбасса. Я считаю, что по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно - мы будем согласовывать вместе с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи. Это должны быть миротворцы, которые будут контролировать сначала отвод вооружение и все, что там происходить во время этого процесса. Но потом возникает вопрос - кто будет выполнять полицейские функции. То есть нам нужна военная компонента, нам нужна полицейская компонента, а также гражданские, которые будут постепенно брать на себя управление территорией. Поэтому, конечно, на оккупированный Донбасс 500 полицейских мало. По составу миссии - это должна определять ООН. Но, конечно, это должна быть не Россия. Мы найдем достойных миротворцев. Мы уже со всеми разговаривали и не только в Европе. Например, с японцами. Они известные миротворцы в различных регионах мира, они очень надежны. Я спрашивал министра иностранных дел Японии, и он сказал, что мы можем это рассмотреть. Но сначала нужно понимать, какая это будет миссия", - пояснил Климкин.

Как сообщал svodka.net ранее, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация активно готовится к срыву развертывания на Донбассе миротворческой миссии ООН .

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