Популярная российская актриса, звезда сериалов Анастасия Заворотнюк пришла попрощаться с актером театра и кино Олегом Табаковым, жизнь которого оборвалась 12 марта.

Актриса, судя по фото в прессе, очень выделялась на фоне других присутствующих, людей озадачил ее наряд и макияж, пишет со ссылкой на .

На прощальную панихиду Заворотнюк пришла в компании своего мужа, фигуриста Петра Чернышева. Внимание присутствующих привлекла одежда звезды. Она надела черное пальто с меховым воротником, на голове была шляпа с вуаль, под которой невозможно было не заметить довольно дерзкого макияжа. Особенно это выделялось на фоне других звезд российского шоу-биза, которые были совсем без макияжа и в более скромных нарядах в день прощания с Табаковым.

К слову, эффектно выглядел и ее муж. Чернышев также появился на публике в темном пальто и водолазке в тон. Мужчина нес в руках букет красных роз.

Сначала прощания с актером был закрытым. У гроба собрались лишь родные. Жена Табакова Марина Зудина едва держалась на ногах, а сын постоянно был рядом и пытался ее всячески поддержать. Гроб с телом Олега Табакова знаходилсь под усиленной охраной.

Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище в столице наряду с с могилами его коллег, актеров Владимир Зельдин, Леонидом Броневым и Ильей Глазуновым.

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