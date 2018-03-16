В результате аварии на канатной дороге в Грузии пострадали восемь туристов, в том числе из Украины

Восемь человек пострадали в результате выхода из строя канатной дороги в горном грузинском курорте Гудаури, сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко.

"Пострадали восемь туристов. Всем им была оказана медицинская помощь на месте. Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов с Украины и из Швеции. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси", - сказал Д.Сергиенко в пятницу журналистам.

По его словам, у туриста из Украины открытый перелом руки, ему уже оказана первая медицинская помощь, а беременная туристка из Швеции жалуется на боли в области спины.

В связи с аварией на канатной дороге в Гудаури МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".

Ранее в пятницу грузинские СМИ сообщали о том, что пострадавших более 10 человек.

По предварительной информации, на канатной дороге отключилась электроэнергия.

На видео, которое ранее распространили телеканалы, видно, что происходило на месте после отключения электроэнергии: кресла скатывались по канатной дороге и врезались друг в друга, в результате чего люди с падали с высоты на снег.

Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов.

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