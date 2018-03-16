Народного депутата Украины героя Украины Надежду Савченко внесли в базу скандального сайта "миротворец". Ее охарактеризовали как "Изменник родины. Пособник террористов".

"Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота", - указано в опубликованном сообщении.

Является ли генпрокурор Луценко, - администратором этого сайта - не сообщается.



Фото: psb4ukr.org

Ранее "Страна" рассказала против Савченко.

По версии СБУ якобы нардеп вела переговоры с военными и с Рубаном по поводу их участия в военном перевороте по свержению Порошенко.

В тоже время, по мнению наших источников в силовых структурах, не исключено, что в данном случае речь идет о провокации - военные, выступая агентами спецслужб, сами предлагали Савченко идею переворота и записывали разговоры с ней.

Отметим, что в эфире программы Hard в интервью Надежда Савченко сообщила, что "все политическое дело готовилось под нее":

Напомним, : "Образец для каждого" и "типичная бандеровка".

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