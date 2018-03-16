|Героя Украины Надежду Савченко внесли на «Миротворец», как «изменника родины»
|16.03.2018 13:12
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Народного депутата Украины героя Украины Надежду Савченко внесли в базу скандального сайта "миротворец". Ее охарактеризовали как "Изменник родины. Пособник террористов".
"Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота", - указано в опубликованном сообщении.
Является ли генпрокурор Луценко, - администратором
этого сайта - не сообщается.
Фото: psb4ukr.org
Ранее "Страна" рассказала против Савченко.
По версии СБУ якобы нардеп вела переговоры с военными и с Рубаном по поводу их участия в военном перевороте по свержению Порошенко.
В тоже время, по мнению наших источников в силовых структурах, не исключено, что в данном случае речь идет о провокации - военные, выступая агентами спецслужб, сами предлагали Савченко идею переворота и записывали разговоры с ней.
Отметим, что в эфире программы Hard в интервью Надежда Савченко сообщила, что "все политическое дело готовилось под нее":
Напомним, : "Образец для каждого" и "типичная бандеровка".Источник - .
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