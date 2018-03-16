Процедура проведения дебатов не всегда предусматривает принятие официальных документов.

Украина инициирует дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы по поводу непризнания выборов президента Российской Федерации в связи с их проведением на оккупированной территории Крыма, информирует svodka.net.

Об этом заявил заместитель главы постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат фракции «Народный фронт» Георгий Логвинский.

«На следующей неделе в Верховной Раде Украины мы будем инициировать голосование за постановление об обращении ко всем международным организациям, включая ПАСЕ, с призывом не признать выборы президента РФ. После этого мы будем инициировать проведение дебатов на уровне ПАСЕ. Сразу после того, как пройдут эти выборы, наша делегация будет поднимать вопрос о проведении таких дебатов. Естественно, мы будем реагировать и ставить этот вопрос в повестку дня Парламентской ассамблеи Совета Европы», — заявил он.

Нардеп отметил, что процедура проведения дебатов не всегда предусматривает принятие официальных документов.

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Хотя, с его слов, по итогам дебатов о проведении выборов президента РФ на оккупированной территории Украины, в Крыму, могут быть приняты рекомендации или резолюция ПАСЕ.

Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта. На них баллотируются восемь человек, в том числе действующий президент Владимир Путин. Согласно социологическим опросам, он будет переизбран, так как его ближайший соперник — коммунист Павле Грудинин набирает меньше 10%.

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