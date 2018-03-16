|Трагедия на горнолыжном курорте в Грузии: сломался подъемник, более 10 пострадавших (видео)
|16.03.2018 13:21
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Канатная дорога на популярном горнолыжном курорте в Грузии, Гудаури вышла из строя, в результате более 10 человек пострадали. Об этом сообщил Knyshov Peter на своей странице в Facebook, сообщает Rustavi.
«Катастрофа на курорте в Гудаури! Халатность и ошибка канатчиков привели к срыву хода подъемника в обратном направлении на линии Садзели. Многочисленные травмы у людей, попавших под «мясорубку» из сталкивающихся кресел, переломы и ушибы у тех, кто успел или догадался спрыгнуть. Удалось остановить канатку только через 1,5-2 минуты. Спасатели прибыли на место в течение 7-8 минут. Растягивали и оказывали первую помощь пострадавшим все, кто стоял в очереди. Слабонервным – просьба не смотреть», – говорится в сообщении.
По информации телеканала , в результате инцидента пострадали более 10 человек. У некоторых пострадавших переломы ног.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за отключения электроэнергии. Отмечается, что подъемник сначала застрял, а потом резко начал двигаться в обратном направлении из-за чего кресла подъемника врезались друг в друга.