Канатная дорога на популярном горнолыжном курорте в Грузии, Гудаури вышла из строя, в результате более 10 человек пострадали. Об этом сообщил Knyshov Peter на своей странице в Facebook, сообщает Rustavi.

«Катастрофа на курорте в Гудаури! Халатность и ошибка канатчиков привели к срыву хода подъемника в обратном направлении на линии Садзели. Многочисленные травмы у людей, попавших под «мясорубку» из сталкивающихся кресел, переломы и ушибы у тех, кто успел или догадался спрыгнуть. Удалось остановить канатку только через 1,5-2 минуты. Спасатели прибыли на место в течение 7-8 минут. Растягивали и оказывали первую помощь пострадавшим все, кто стоял в очереди. Слабонервным – просьба не смотреть», – говорится в сообщении.

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По информации телеканала , в результате инцидента пострадали более 10 человек. У некоторых пострадавших переломы ног.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за отключения электроэнергии. Отмечается, что подъемник сначала застрял, а потом резко начал двигаться в обратном направлении из-за чего кресла подъемника врезались друг в друга.

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